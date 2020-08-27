Тверской суд обязал департамент здравоохранения Москвы обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета. Препарат «Спинраза» обладает высокой эффективностью, но в нем нуждаются гораздо больше детей. Об этом «Эху» рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.
До появления препарата многие дети умирали от заболевания, теперь, буквально за год, состояние многих из них сильно улучшилось, добавила Лидия Мониава.
Тверской суд обязал департамент здравоохранения Москвы обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством
Тверской суд обязал департамент здравоохранения Москвы обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета. Препарат «Спинраза» обладает высокой эффективностью, но в нем нуждаются гораздо больше детей. Об этом «Эху» рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.