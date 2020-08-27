Тверской суд обязал департамент здравоохранения Москвы обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета. Препарат «Спинраза» обладает высокой эффективностью, но в нем нуждаются гораздо больше детей. Об этом «Эху» рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

До появления препарата многие дети умирали от заболевания, теперь, буквально за год, состояние многих из них сильно улучшилось, добавила Лидия Мониава.