Омские медики ответили открытым письмом на критику в адрес врачей, лечивших политика Алексея Навального

Ранее по настоянию родственников оппозиционера перевезли в клинику в Берлине.

«Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», — говорится в открытом письме, которое подписали высокопоставленные медики региона, среди которых есть главврачи, руководитель профсоюза и сопредседатель штаба ОНФ. Они уверены, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины политик остался жив, они в течение 44 часов боролись за его жизнь. Но вместо благодарности, указывают авторы обращения, врачей пытаются очернить, цитата, «люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией», Людей, спасших Навального, втягивают в политический процесс, им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Такое отношение недопустимо. Напомню, что претензии к врачам больницы в Омске, куда изначально был госпитализирован оппозиционер, были связаны с тем, что они поначалу не пускали близких к Навального, тянули с диагнозом, не выдавали документы, отказывали в его переводе в берлинскую клинику. Омские медики также не согласились с выводами немецких врачей об отравлении, назвав причиной состояния политика нарушение углеводного баланса.

Немецкие врачи Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведённое совместно с группой Bellingcat. Источники расследования не раскрываются. По версии издания, врачи из берлинской клиники «Шарите», в которой находится российский оппозиционер, полагают, что при отравлении Гебрева и Навального использовались схожие отравляющие вещества. Гебрева пытались отравить в 2015 году. Болгарские власти считают, что к этому причастна российская разведка. Обвинения выдвинуты против троих россиян. Их имена не называются.