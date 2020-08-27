Счетная палата констатирует, что В России нет достоверных данных о числе компаний с госучастием

В бюллетене палаты, на который ссылается РБК, говорится, что 90% из них — фактически находятся в «серой зоне», а вознаграждение их руководства может превышать зарплату работников в 20 раз. Аудиторы отмечают, что в отчеты для правительства Минэкономразвития включает данные только о 10 крупнейших АО — всего 1% от общего числа. Международные оценки доли государства в экономике России существенно разнятся. Международный валютный фонд сообщал о 33%, рейтинговое агентство Moody’s — о 40–50%.