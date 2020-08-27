Австралиец, устроивший стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на УДО

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в прошлом году в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на УДО. Как отмечает газета New Zealand Herald, это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. В двух мечетях Крайстчерча 15 марта прошлого года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Стрелявший Брентон Таррант снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в соцсетях. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.
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