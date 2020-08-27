Следователи начали проверку информации о разливе нефтепродуктов в акватории Ногликского района на Сахалине

Следователи и прокуратура начали проверку информации о разливе нефтепродуктов в акватории Ногликского района на Сахалине. Ситуацию с разливом взял под личный контроль губернатор региона Валерий Лимаренко. Накануне местные экологи сообщили журналистам о том, что в Набильском заливе на севере Сахалина рыбаками обнаружен крупный нефтяной разлив. Известно, что недалеко от этого места расположен береговой нефтепромысел, от которого идет подземный нефтепровод.