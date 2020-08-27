Вице-президент США Майк Пенс принял номинацию на новый четырехлетний срок от Республиканской партии

В США вице-президента выбирают в паре с президентом. Обоих кандидатов формально утверждает съезд партии, которую они представляют, а затем оба политика должны дать согласие на свое выдвижение. Президент Дональд Трамп намерен дать такое согласие сегодня в заключительный день съезда республиканцев. Соперником Трампа на выборах станет демократ Джозеф Байден. Камала Харрис утверждена съездом Демократов в качестве кандидата в вице-президенты.