В Тулуне сегодня подпишут меморандум о сохранении байкальских лесов

Их вырубку ранее разрешили власти для модернизации железных дорог – БАМа и Транссиба, против этого выступают экологи.

Меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охране окружающей среды подпишут сегодня власти Приангарья и РЖД. По этому случаю в регион даже прилетят гендиректор РЖД Олег Белозёров, и как писали местные СМИ, возможно, премьер-министр Михаил Мишустин, но в правительстве эту информацию не подтвердили. Никаких подробностей о содержании меморандума нет, но очевидно, что он станет ответом экологам, которые выступают против вырубки лесов на Байкале. Соответствующий закон, позволяющий это делать, ранее подписал президент Владимир Путин. Он выводит строительство по проектам модернизации Байкало-Амурской железной дороги и Транссибирской магистрали из-под экологических ограничений. В Сети уже появилась петиция, авторы которой призывают спасти Байкал – они подчеркивают, что озеру грозит обмеление из-за сплошной рубки деревьев по берегам.

В Гринпис не согласны с авторами петиции по поводу возможного обмеления озера, но разделяют беспокойство по поводу расширения жд-магистралей, поскольку это может грозить загрязнением Байкала