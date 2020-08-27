Президент России поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Прокуратура должна выяснить законность сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами компании.

Деньги компании находятся за рубежом, сказал Владимир Путин.

По словам президента, компания занимается бесконтрольным выкачиванием денег любой ценой.

Надеяться на открытые и справедливые пути решения вопроса не приходится, бизнес в России неинтересен и невыгоден для государства. Такое мнение в эфире «Эха» высказал основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан.

Политика государства по минимизации вывода денег за рубеж также выглядит очень странно и нелогично, считает Мовчан.