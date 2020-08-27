Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Сумма переуступленного долга составляет почти 88 млн рублей.

Пригожин может быть олицетворением российских спецслужб, замешанных во многих скандальных событиях. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Олег Кашин.

Что касается частных военных компаний, которые, по некоторым данным, связаны с Пригожиным, то есть свидетельства того, что они являются филиалами российских силовых ведомств, добавил Олег Кашин.