Алексей Навальный мог быть отравлен тем же веществом, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев в 2015 году

Об этом говорится в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat. По данным расследователей, немецкие врачи, которые сейчас лечат российского политика уже обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи двух отравлений. Немецкие врачи полагают, что в обоих случаях использовались схожие нервно-паралитические фосфороорганические вещества. В попытке убийства Гебрева болгарские власти обвинили трёх россиян, которых считают сотрудниками разведки.