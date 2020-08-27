США ввели санкции против трех российских научно-исследовательских институтов

Два из них подведомственны Минобороны.

Американское министерство торговли заподозрило научные центры в работе над химическим и биологическим оружием. В частности, в санкционный список попадет Государственный НИИ органической химии и технологии. Один из разработчиков советского химического оружия Вил Мирзаянов утверждал, что именно в филиале этого центра в Саратовской области создали нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом же сообщала и британская газета Times, в то же время российские власти это отрицали. В том же регионе находится и другой попавший под ограничения институт, который подведомственен Минобороны. Третий – 48-й Центральный НИИ с филиалами в Сергиевом Посаде, Кирове и Екатеринбурге – принимал участие в разработке вакцины от коронавируса совместно с Центром имени Гамалеи. Ряд депутатов и сенаторов уже связали санкции против него с попыткой не допустить препарат на западный рынок.

Всего в новый санкционный список США попали 60 организаций, в том числе, из Китая, Франции, Швейцарии, Индонезии, Малайзии и ряда других стран.