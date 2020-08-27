Еврокомиссар по торговле Фил Хоган уходит со своего поста.

Как сообщает Reuters со ссылкой на самого политика, поводом стал скандал с нарушением коронавирусных ограничений. 19 августа еврокомиссар посетил гала-ужин гольф-клуба в в Ирландии, на котором присутствовали более 80 гостей. Их число, а также продолжительность мероприятия нарушали установленные из-за коронавируса ограничения. Изначально Хоган увольняться не собирался и ограничился публичными извинениями. Но ведущие политики Ирландии заявили, что «потеряли доверие» к Хогану.