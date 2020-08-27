ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт.

Она, по сведениям РБК, затронула покупателей на маркетплейсе Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. РБК нашел несколько объявлений об этой базе на специализированных сайтах и в Telegram-каналах, которые были опубликованы на прошлой неделе, — в большинстве из них данные можно скачать бесплатно. Представитель Joom подтвердил факт утечки, произошедшей в марте. По его словам, злоумышленники похитили данные одного из контрагентов Joom, с которым маркетплейс уже прекратил отношения. Угроза дальнейшей утечки была устранена. При этом в компании было известно, что пострадали данные «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии. Информация об объеме в 55 тыс. карт в настоящее время не подтверждена.