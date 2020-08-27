США утверждают, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии с участием американского броневика.

В Вашингтоне подчеркнули, что не хотят эскалации ситуации, но оставляют за собой «неотъемлемое право на самооборону». Ранее в Пентагоне сообщили, что инцидент обсудили по телефону глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Детали переговоров не расскрываются. По сведениям CNN, несколько американских военнослужащих, якобы, получили травмы после столкновения их автомобиля с российским БТР в сирийской провинции Хасака. В Кремле ограничились подтверждением обсуждения инцидента на уровне генштабов.