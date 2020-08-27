Власти штата Арканзас ввели режим ЧС в связи с приближающимся ураганом «Лаура».

Как передает Ассошиэйтед Пресс, соответствующее распоряжение издал губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Он выделил из бюджета штата 250 тыс. долларов на устранение последствий стихии, которая, как ожидается, достигнет этой ночью побережья штатов Луизиана и Техас, с которыми Арканзас граничит на юге.
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