США планируют вывести сегодня на орбиту секретный спутник.

Старт тяжелой трехступенчатой ракеты-носителя Delta IV , разработанной United Launch Alliance, планируется на 9:12 мск с авиабазы на мысе Канаверал. О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного спутника не сообщается. Неофициально известно, что он предназначен для электронной разведки.