Арбитражный суд взыскал с основателя ФБК Алексея Навального более 3,3 миллиона рублей.

Это — судебные издержки по иску мясокомбината «Дружба народов» к политику из-за расследования ФБК о поставках продовольствия Росгвардии. Как сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК», в такую сумму суд оценил работу сотрудников адвокатского бюро «Падва и партнеры», представлявших интересы комбината.