Генпрокуратура начала проверку законности сокращения доли государства в БСК.

Как сообщается на сайте ведомства, предстоит оценить действия всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия. По итогам проверки будут приняты меры по возврату имущественного комплекса государству. Ход проверки на личный контроль взял глава ведомства Игорь Краснов. В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти региона попросили прокуратуру признать незаконным отчуждение акций Башкирской содовой компании. Деятельность БСК оказалась в центре внимания в связи с протестами экоактивистов, которые выступали против разработки компанией горы Куштау.