Власти США обвинили российских военных в создании конфликтной ситуации в Сирии.

Как заявил представитель СНБ США Джон Уиллиот, столкновение российского и американского броневиков на северов-востоке Сирии стало результатом «небезопасных и непрофессиональных» действий россиян. Уиллиот подчеркнул, что такие действия противоречат двустороннему соглашению о предотвращении конфликтов. Представитель СНБ добавил, что США «не хотят эскалации, но имеют право на самооборону». Ранее сообщалось, что в Сирии российский БТР столкнулся с американской бронемашиной, пострадали американские военные, находившиеся в машине. После этого, по информации Пентагона, глава российского генштаба Валерий Герасимов связался с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, однако подробности разговора не приводятся.