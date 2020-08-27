Аэропорт Хьюстона отменил более 60% рейсов из-за приближения урагана «Лаура».

Об этом свидетельствует информация, на сайте «Флайт эуэр», отслеживающем передвижения воздушных судов. Ассошиэйтед Пресс, в свою очередь, передает о закрытии АЗС на побережье Мексиканского залива в штатах Техас и Луизиана. Жители прибрежных районов заполнили автобусные терминалы, спеша покинуть зону, на которую в ближайшие часы придется основной удар стихии. Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами, «Лаура» усилилась до четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Сейчас ураган находится в 250 км к югу от города Лейк-Чарльз в штате Луизиана.