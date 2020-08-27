Американская компания «Гугл» не намерена приобретать китайскую соцсеть «Тик-ток».

Об этом заявил директор Google Сундар Пичаи. По сведениям «Нью-Йорк таймс», китайская фирма «Байт

дэнс» ведет консультации о возможности полной или частичной продажи TikTok с компаниями «Майкрософт», «Оракл», «Твиттер» и «Нетфликс». Сумма сделки может составить от 20 до 50 млрд долларов. Дональд Трамп ранее объявил, что планирует запретить TikTok на территории США по соображениям нацбезопасности. Потенциальных американских покупателей китайского мессенджера он ограничил сроком заключения сделки – 15-м сентября.