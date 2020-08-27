В Красноярске девять школьников перед новым учебным годом отправили в психдиспансер.

Поводом, как сообщают «ТВК Красноярск» и «Сибирь. Реалии» стало то, что подростки подписаны на группу в интернете, посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн». Источники «ТВК Красноярск» в правоохранительных органах подтвердили, что на обследовании находятся девять школьников, которые, по версии силовиков, состояли в закрытой группе и готовились к «активным действиям».