Александр Лукашенко отказывался от телефонного разговора не только с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, президент Белоруссии не стал разговаривать и со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. О том, что Лукашенко отказывается разговаривать с Меркель, сама канцлер Германии рассказала еще 19 августа. Между тем, за последние две недели Лукашенко минимум четыре раза разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.