США обвинили российских военных в столкновении с американским бронеавтомобилем в Сирии.

В Совете нацбезопасности США назвали действия российских военнослужащих непрофессиональными и нарушающими договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций, подписанные в прошлом году. По версии американской стороны, российское военное транспортное средство намеренно врезалось в армейский внедорожник США, в результате чего, американский экипаж получил травмы. Накануне в Пентагоне сообщили, что ситуацию обсудили главы российского и американского генштабов и, в соответствии со сложившейся практикой, согласились не разглашать детали разговора.