Спасатели вызволили россиянку из трещины на леднике Гренц в Альпах.

Как сообщает горноспасательная служба «Эйр Церматт», женщина, отправилась на прогулку в одних шортах, без теплой одежды, без снаряжения и упала в расщелину глубиной примерно 10-15 метров. Там женщина оставалась двое суток Призывы о помощи услышали альпинисты, оказавшиеся рядом по счастливой случайности. Они и вызвали спасателей. Туристка практически не пострадала, у нее только легкая степень переохлаждения. В «Эйр Церматт» это называют первым за последние 20 лет «случаем чудесного спасения».