Ураган «Лаура» усилился по мере приближения к побережью США.

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами, скорость ветра возросла до 65 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган сейчас находится в 250 км к югу от города Лейк-Чарльз в штате Луизиана и движется в северо западном направлении со скоростью около 7 м/с. На побережье штатов Луизиана и Техас, он как ожидается, обрушится через несколько часов. Местные власти уже предписали полумиллиону жителей эвакуироваться.