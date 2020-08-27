Суд в Москве обязал столичные власти обеспечить препаратом «Спинраза» 13 детей со спинальной мышечной атрофией.

При этом как передает «Новая газета», судья Мария Грибова отказалась удовлетворить часть исковых требований, в которых говорилось о «немедленном исполнении». Истцы — родители пациентов — безуспешно добивались лекарства, которое положено их детям-инвалидам по закону, в течение года с момента его регистрации в России. «Спинраза» — единственное зарегистрированное в России лекарство для лечения СМА. Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов, делать уколы необходимо в течение всей жизни. Чиновники зачастую отказывают пациентам в закупке лекарства, ссылаясь на его высокую стоимость и «нехватку бюджетных средств».