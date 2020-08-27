Президент поручил прокуратуре проверить законность сокращения доли государства в Башкирской содовой компании.

Как сообщает РИА, Путин выразил недоумение тем, что в начале 2013 года через ряд объединений доля государства в БСК оказалась ниже контрольной. По словам президента, частные лица, владеющие компанией, практически не оставляют деньги в регионе, а направляют их в офшоры. Деятельность БСК оказалась в центре внимания после того, как экоактивисты провели серию протестов из-за планов компании начать разработку шихана Куштау. После этого глава Башкирии Радий Хабиров пообещал остановить все работы до достижения компромисса.