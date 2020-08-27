США с сегодняшнего дня введут санкции против трех российских НИИ.

Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. В одном из них, в городе Шиханы Саратовской области, по данным британской The Times, разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок» (российские власти это отрицали). Еще один институт, в Сергиевом посаде участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.