США с сегодняшнего дня введут санкции против трех российских НИИ.

Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. В одном из них, в городе Шиханы Саратовской области, по данным британской The Times, разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок» (российские власти это отрицали). Еще один институт, в Сергиевом посаде участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.
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