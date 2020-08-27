Немецкие врачи Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведённое совместно с группой Bellingcat. Источники расследования не раскрываются. По версии издания, врачи из берлинской клиники «Шарите», в которой находится российский оппозиционер, полагают, что при отравлении Гебрева и Навального использовались схожие отравляющие вещества. Гебрева пытались отравить в 2015 году. Болгарские власти считают, что к этому причастна российская разведка. Обвинения выдвинуты против троих россиян. Их имена не называются.
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