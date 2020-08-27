Убийце Джона Леннона в 11-ый раз отказано в досрочном освобождении.

Марк Чепмен застрелил одного из основателей группы «Битлз» в 1980 году. Он получил срок от 20 лет до пожизненного. Подать следующее прошение в комиссию по УДО штата Нью-Йорк он может теперь в 2022 году. Начиная с 2000 года Чепмен подает прошения об освобождении каждые два года.
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