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01:08, 27 августа 2020

Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном расследовании произошедшего с Алексеем Навальным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президент сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. При этом Путин назвал недопустимыми, как он выразился, «скороспелые и необоснованные обвинения» в связи с госпитализацией Навального. В сообщении администрации президента политик назван как «А. Навальный».



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