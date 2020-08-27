Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном расследовании произошедшего с Алексеем Навальным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президент сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. При этом Путин назвал недопустимыми, как он выразился, «скороспелые и необоснованные обвинения» в связи с госпитализацией Навального. В сообщении администрации президента политик назван как «А. Навальный».