Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии.

Американская сторона утверждает, что утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции. В результате пострадал американский экипаж. Комментируя последствия инцидента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что их обсудили по линии начальников генштабов двух стран. Подробности он не уточнил. По данным американских СМИ, россияне, якобы, преднамеренно пошли на столкновение, при этом на низкой высоте летал российский армейский вертолет.
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