На акции протеста в среду у Дома правительства в Минске задержаны 14 человек.

Это данные белорусского правозащитного центра «Весна». Минская милиция число задержанных не уточняет. Несколько сот участников акции собрались накануне вечером на площади Независимости. Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь, развернули зонты той же расцветки. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных в ходе прежних протестов. Когда начались задержания, около 100 человек были заблокированы ОМОНом в т.н. Красном костеле. Позже им позволили выйти. Католические епископы уже осудили действия силовых структур на территории католического храма.
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