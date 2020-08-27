Действующий чемпион России, футбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в новом сезоне

В матче пятого тура Российской Премьер-лиги его одолело московское «Динамо». Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол на 40-й минуте забил Тони Шунич. «Зенит» сохраняет лидерство в чемпионате, у него в активе 12 очков. «Динамо» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. «Спартак» победил волгоградский «Ротор» — 1:0.

