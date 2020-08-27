Во Франции один из самых известных романов Агаты Кристи «Десять негритят» будет издаваться под другим названием

Теперь он будет называться «Их было десять».

Переименования бестселлера Агаты Кристи добился ее правнук Джеймс Причард. Он возглавляет компанию, которой принадлежат права на произведения британской писательницы: наследники в ней владеют 36%. Причард убежден, что в произведении необходимо заменить слова, которые в 2020 году могут быть восприняты как оскорбление. Изменения во французском переводе книги коснутся не только заголовка, но и некоторых слов в самом тексте. Вместо термина «негр» будет использоваться слово «солдат», а Негритянский остров, на котором разворачиваются действия романа Кристи, станет Солдатским. Правнук писательницы уверен, что она поддержала бы подобные изменения: по его мнению, она не хотела бы, чтобы кто-то страдал, а свои книги она писала ради развлечения. Причард отметил, что в США название «Десять негритят» никогда не использовалось, а в Великобритании от него отказались несколько десятилетий назад. Под заголовком «Их было десять» роман во Франции планируется выпустить в октябре этого года.

На схожие меры около 15 лет назад пошли в Финляндии, Нидерландах и Швеции. А вот российское издательство «Эксмо» планирует очередное издание романа Кристи под традиционным названием.