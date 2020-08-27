США не примут российскую вакцину от коронавируса — об этом заявил сегодня глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз

Более того, Вашингтон сегодня ввел санкции против НИИ Минобороны, которые вакцину разработало.

«Мы не примем клинические испытания из России», смеясь заявил глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз в интервью изданию Politicо в ответ на вопрос журналиста о том, примут ли США российскую вакцину от коронавируса,. «Послушайте, — сказал Медоуз, любое клиническое испытание должно проводиться в соответствии с протоколами американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и мы будем им следовать и дальше. Думаю, ответ предельно ясен. Очевидно, у нас в стране установлены самые высокие в мире стандарты по здравоохранению и безопасности — и этим пожертвовать никак нельзя», объяснил чиновник Белого Дома. Параллельно с этим американское правительство сегодня ввело санкции против пяти российских НИИ, в том числе 48-й ЦНИИ Минобороны, которое совместно с центом Гамалеи разработало вакцину от коронавируса — которая еще не прошла все фазы клинических испытаний.

Говоря об американской вакцине, которую сейчас разрабатывают три независимые компании, глава аппарата Белого Дома выразил уверенность, что она будет готова к осени.

Сенатор Олег Морозов заявил, что вводя новые санкции, США прикрывают свой проигрыш в разработке вакцины и пытаются не допустить российскую вакцину на западные рынки, сообщает РИА Новости.