Департамент здравоохранения Москвы обязали обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета. Такое решение вынес Тверской суд столицы, пишет «Новая газета». Судья Мария Грибова в то же время отказалась удовлетворить часть исковых требований, в которых говорилось о «немедленном исполнении». Истцы — родители пациентов — безуспешно добивались лекарства «Спинраза», которое положено их детям-инвалидам по закону, в течение года с момента его регистрации в России. В документах депздрав отмечал, что не отказывался закупать «Спинразу» и «признает право» больных на его получение, однако препарат не предоставлял, отмечает издание.
Суд в Москве обязал столичное руководство обеспечить детей со СМА дорогостоящим лекарством за бюджетный счет
Департамент здравоохранения Москвы обязали обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета. Такое решение вынес Тверской суд столицы, пишет «Новая газета». Судья Мария Грибова в то же время отказалась удовлетворить часть исковых требований, в которых говорилось о «немедленном исполнении». Истцы — родители пациентов — безуспешно добивались лекарства «Спинраза», которое положено их детям-инвалидам по закону, в течение года с момента его регистрации в России. В документах депздрав отмечал, что не отказывался закупать «Спинразу» и «признает право» больных на его получение, однако препарат не предоставлял, отмечает издание.