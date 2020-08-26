В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.