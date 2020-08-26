Голландская писательница Марика Лукас Рейневелд стала обладательницей Международной Букеровской премии

Жюри премии отметило ее роман «Неловкий вечер». В книге рассказывается об истории ребенка из строгой христианской семьи фермеров, которую поразило несчастье. Из-за пандемии коронавируса церемония ведется в режиме онлайн, передает агентство ТАСС, а оглашение имени победителя было перенесено на конец августа c 19 мая.
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