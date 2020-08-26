Forbes: Полная тезка дочери бывшего вице-премьера Шувалова оказалась в числе зачисленных на факультет психологии МГУ

Полная тезка дочери бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, как пишет журнал Forbes, оказалась в числе зачисленных на факультет психологии МГУ. Абитуриент с именем Анастасия Шувалова поступила на бюджетное отделение, хотя набрала на экзаменах на 100 баллов меньше, чем другие поступившие. Список зачисленных был опубликован на сайте вуза в понедельник. После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка на сайте. Самому изданию в пресс-службе вуза заявили, что она попала туда «случайно» и что на самом деле она зачислена на платной основе. Также Forbes пока не удалось получить подтверждения, что речь идет именно о дочери бывшего первого вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.