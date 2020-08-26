Самолет, который отвечает за перевозку российских руководителей, совершил второй за пару недель рейс в Белоруссию

Как передает агентство Reuters, этим вечером он приземлился в минском аэропорту. Кто именно был на его борту Ту-214, остается неизвестным. Однако, отмечает агентство, лайнер отвечает в том числе за перевозку директора ФСБ. В Москве между тем говорят, что ситуация в Белоруссии — это внутренний вопрос, который должны решать сами белорусы. В Кремле не видят необходимости оказывать Минску военную или иную помощь.