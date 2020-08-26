Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального более 3 млн. рублей в связи с иском от мясокомбината «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального более 3 млн. рублей в связи с иском от мясокомбината «Дружба народов». Он был подан из-за расследования о поставках продуктов для Росгвардии, пишет сайт «МБХ.Медиа». В такую сумму, по словам представителей Фонда борьбы с коррупцией оценивается работа адвокатов по этому иску. В ФБК сказали, что сам Навальный не имел возможности участвовать в заседании и суд об этом был письменно заранее предупрежден. На прошлой неделе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, позже его перевезли в клинику в Берлине, где врачи после проведения процедур объявили, что политик был отравлен.

