Причиной протечки крыши в Новой Третьяковке стала изношенная ливневая канализация, сказали в пресс-службе музея. Он не выдержала напора воды после сильного ливня. Работники галереи приступили к устранению последствий протечек. В музее подтвердили, что из-за ЧП пришлось снять со стен некоторые картины.