Департамент здравоохранения Москвы обязали обеспечить 13 детей со СМА дорогостоящим лекарством за счет бюджета

Такое решение вынес Тверской суд столицы, пишет «Новая газета». Судья Мария Грибова в то же время отказалась удовлетворить часть исковых требований, в которых говорилось о «немедленном исполнении». Истцы — родители пациентов — безуспешно добивались лекарства «Спинраза», которое положено их детям-инвалидам по закону, в течение года с момента его регистрации в России. В документах депздрав отмечал, что не отказывался закупать «Спинразу» и «признает право» больных на его получение, однако препарат не предоставлял, отмечает издание.