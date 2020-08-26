Сотрудникам Третьяковской галереи на Крымском валу удалось уберечь экспонаты от повреждений из-за протечки. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замгендиректора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

«Сегодня примерно в 14.30 в здании Новой Третьяковки на Крымском валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка в залах музея. Одномоментно прорвало довольно изношенную старую ливневую канализацию, она не выдержала исключительного напора сильного дождя. Все выставки и экспозиции Новой Третьяковски были временно закрыты, мы попросили посетителей покинуть залы музея. Все наши хранители, реставраторы сразу начали проведение экстренных работ по устранению последствий протечки. Наши оперативные действия позволили максимально быстро демонтировать произведения искусства и избежать их повреждения», — сказала она.

Т.Мрдуляш добавила, что временные выставки и постоянная экспозиция музея будут временно закрыты, так как в них необходимо провести ремонтные работы.