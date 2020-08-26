База данных пассажиров авиакомпании Utair попала в открытый доступ

Хакеры обнародовали информацию о примерно полумиллионе клиентов перевозчика, пишет газета «КоммерсантЪ». В то же время сведения о банковских картах и счета в программе лояльности остались в безопасности. Однако даже имеющуюся информацию мошенники смогут использовать для социальной инженерии и обогащения других баз данных. Масштаб утечки позволяет говорить о краже цифровой личности, считают эксперты по кибербезопасности.

