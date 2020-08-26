Американские военные пострадали в Сирии, когда их автомобиль столкнулся с российским военным транспортом

Несколько человек получили травмы в сирийской провинции Хасака, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. Источники агентства Reuters утверждают, что ни одна из сторон не применила огнестрельное оружие.