Полиция предъявила обвинение в вымогательстве видеоблогеру Яну Кателевскому

Как рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо» адвокат Ольга Балабанова, следствие не представило никаких новых обстоятельств. По этому делу проходит соратник Кателевского Александр Дорогов, их вместе задержали в конце июля. Кателевского тогда обвинили в повреждении машины из хулиганских побуждений. Кателевский является участником проекта «Росдержава», который публикует расследования, в том числе о коррупции в правоохранительных органах.