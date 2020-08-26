Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста в Минске

Она проходила у Дома правительства. Как пишет местное интернет-издание tut.by, силовики заблокировали порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. В пресс-службе ГУВД говорят, что задержанные есть, но точное количество не называют. В Минске также наблюдаются перебои с мобильной связью, снизилась скорость мобильного интернета. Ранее один из операторов признал, что ввел ограничения по требованию госорганов.